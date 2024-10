شكرا لقرائتكم خبر عن محلل لأفلام مارفل: King in Black هو اسم الجزء الرابع من Spider-Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر الكثير من الشائعات حول الجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider-man الذى يقوم ببطولتها النجم العالمى الشاب توم هولاند، ومنذ ساعات كشف محلل لأفلام مارفل من خلال حسابه على موقع التغريدات X، أن الجزء الجديد سيطرح تحت اسم Spider-Man: King in Black ، ولم تؤكد الشركة أو تنفى الخبر.

كما أكد أن البطل سيقاتل الشخصية الشريرة Knull، إله Symbiotes، الذى ظهر في تريلر فيلم Venom: The Last Dance، الذى سيطرح في 24 أكتوبر الجارى في دور العرض.

وكان قد أكد النجم الشاب توم هولاند أنه سيعود للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider-Man، وذلك بعد أن قدم شخصية البطل الخارق في ثلاث أعمال رئيسية في عالم مارفل السينمائى حتى الآن، وهم 2017 Homecoming، 2019 Far From Home و2021 No Way Home)، بالإضافة إلى ظهوره في Captain America: Civil War، Avengers: Infinity War و Avengers: Endgame.

وخلال أحدث ظهور لـ هولاند أكد إنه سيعود في فيلم جديد لـ Spider-Man، حيث صرح قائلا:" الإجابة البسيطة هي أنني سأرغب دائمًا في المشاركة في أفلام Spider-Man، أنا مدين بحياتي ومسيرتي لـ Spider-Man. لذا فإن الإجابة البسيطة هي نعم، سأرغب دائمًا في القيام بالمزيد."