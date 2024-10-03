شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة عروض مسرحية بفعاليات اليوم الثاني من مهرجان ظفار الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض في اليوم الثاني من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، الذي يقام في الفترة من 2 وحتى 9 أكتوبر، تحت رعاية لسيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجمعية العمانية للمسرح، خمسة عروض في خمسة مسارات مختلفة.

حيث سيتم عرض Iam Edith paif ، من مانغوليا، والذي يشارك بمسابقة المونودراما، وعرض Lament Of the queen” يشارك بمسابقة المسرح الثنائي، من كازاخستان، وعرض "سلفادور" من تونس يشارك بمسابقة مسرح الشارع والمساحات المفتوحة، وعرض "مايرواش "من تونس يشارك بمسابقة العروض الكبرى، وعرض "صبوحة ونصيب" يشارك في مسابقة المسرح الجماهيري من سلطنة عمان.

الجدير بالذكر أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح 2024م يسعى إلى المساهمة في إثراء الساحة الفنية المسرحية وإبراز ظفار كوجهة ثقافية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي من خلال تقديم العروض المسرحية المتنوعة فضلاً عن دعم المواهب الشابة عبر الفعاليات المصاحبة والتي تعني بتنمية وصقل المواهب المسرحية.