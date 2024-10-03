شكرا لقرائتكم خبر عن 8 صور من حفل الزفاف الكلاسيكيى لـ ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الزواج سراً في مايو، نشر الثنائى ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي صوراً من حفل الزفاف، في فيلا سيتينالي في إيطاليا مع العائلة والأصدقاء.

علقت بوبي براون على ألبوم الصور من حفل زفافهما، "إلى الأبد، زوجتك".

كما شارك بونجيوفي مجموعة صوره الخاصة على إنستجرام من يوم الزوجين الخاص، وعلق على الصور قائلا:"إلى الأبد ، زوجك".



ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي



زواج ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي



زفاف ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي



حفل ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي



حفل زفاف ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي



الزوجان ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي



الثنائى ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي



جيك بونجيوفي

وكانت قد طلبت الممثلة العالمية ميلي بوبي براون من شريكها في سلسلة Stranger Things الممثل العالمى ماثيو مودين أن يتولى حفل زفافها وحبيبها جيك بونجيوفي.

ماثيو مودين، الذي يلعب دور الدكتور مارتن برينر، المعروف أيضًا باسم "Papa"، في سلسلة الخيال العلمي الناجحة على Netflix، أوضح مؤخرًا لـ Access Daily كيف جاءت الفكرة.

صرح مودين قائلاً: "لدي ترخيص لتزويج الأشخاص واعتقدت ميلي أنها ستكون رائعة، ثم قال جيك إنها ستكون فكرة رائعة، لذلك كتبت عهود الزواج وقد أحبوا ما كتبته لهم لكي يتكاتفوا ويصبحوا زوج وزوجة".