حقن بعضهم بمهدئ خيول.. 120 امرأة ورجلا وطفلا يتهمون ديدي كومز بالاغتصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يبدو أن المشاكل القانونية التي يواجهها شون "ديدي" كومز تتزايد، إذ يقول محامٍ مقيم في هيوستن إنه يخطط لرفع دعاوى مدنية نيابة عن 120 امرأة ورجلا وطفلا، يزعمون أنهم ضحايا لكومز وأفراد آخرين.

وهناك عشرات من ضحايا "ديدي" يتهمونه بالاعتداء والاغتصاب، إذ تم حقن بعضهم بـ"مهدئ للخيول".

تم توجيه اتهامات إلى الموسيقي ورجل الأعمال بتهم فيدرالية، بما في ذلك الاتجار بالجنس في وقت سابق من هذا الشهر.لقد دفع كومز بأنه غير مذنب.

يذكر أن مغني الراب شون كومز يبلغ من العمر 54 عامًا، واشتهر باسم "ديدي"، و ولد هارليم في نيويورك، وأسس شركة Bad Boy Entertainment في عام 1993.

وأظهر مقطع فيديو للمراقبة عام 2016، حصلت عليه شبكة CNN، أن شون "ديدي" كومز مغني الراب الشهير وهو يمسك بعنف ويدفع ويسحب ويركل صديقته آنذاك كاسي فينتورا خلال مشاجرة حدثت في أحد الفنادق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتشير الدعوى القضائية التي رفعتها فينتورا في نوفمبر من العام الماضي وتم تسويتها في اليوم التالي، إلى الإجراءات التي يبدو أنها تتطابق مع تلك التي شوهدت في الفيديو الذي لا يحتوي صوتًا.

قام كومز بلكم صديقته فينتورا في وجهها بعد أن أصبح في حالة سكر شديد بحسب الشكوى، الأمر الذي دفع فينتورا، وفقًا للدعوى القضائية، إلى محاولة مغادرة غرفة الفندق.

وتقول الشكوى إنه عندما خرجت من غرفة الفندق، استيقظ كومز وبدأ بالصراخ في وجه فينتورا، وتبعها إلى مدخل الفندق وهو يصرخ عليها.

وقد بدأ الثنائي في المواعدة بعد عدة سنوات من لقائهما في عام 2005، ثم افترقا في عام 2019.

ورفضت فينتورا التعليق على الفيديو، لكن محاميها قال لشبكة CNN “إن الفيديو المؤلم أكد بشكل أكبر السلوك الشرس.

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