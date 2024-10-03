رامي صبري يتراجع عن إلغاء حفله بالجامعة الصينية ..ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المطرب رامي صبري، تراجعه عن إلغاء حفله بالجامعة الصينية المقرر لها يوم 11 أكتوبر الجاري.

قرار رامي صبري بإلغاء الحفل

وكان رامي، قرر إلغاء حفله بالجامعة الصينية بسبب انتشار بوسترات للحفل الذي يجمعه مع الفنانة روبي، وظهر في بوستر أصغر من روبي ما دفعه لإعلانه إلغاء الحفل، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "تم إلغاء حفلة الجامعة لعدم إحترام منظمين الحفل لمكانت، وأي شخص هيحاول يعمل كده في أي حفله مره تاني هيتم الغاء حفلته ذي ده كده، وده تحذير شديد لأي حد بيشتغل في منظومه الحفلات".

توضيح الجامعة

وجاء في البيان التوضيحي من الجامعة الصينية عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، التالي: "توضيح .. في ضوء ما تم نشره من النجم رامي صبري بشأن بوستر حفل استقبال الجامعة المصرية الصينية للعام ٢٠٢٤، تنوه الجامعة إلى إنها تحترم تعاقداتها وتكن كل الإحترام والتقدير لقيمة الفن وكل السادة الفنانين،وأن الجامعة غير مسؤولة عن أي سوء تفاهم يقلل من شأن أي فنان، وأن الجامعة ليس لها أي علاقة بما يتم نشره على صفحات غير رسمية وليست تابعة لها".

رد رامي صبري بعد بيان الحجامعة

ورد المطرب رامي صبري، على توضيح الجامعة، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "علشان طلاب الجامعة اللي اهتموا وبعتولي مسجات كتير جدا جدا وده دليل على محبتهم وحبهم ليا وده أكيد هقابله بحب وإحترام أكتر واهتمام إدارة الجامعة المحترمة بأني أكون موجود .. هكون موجود معاكم في حفل الجامعة الصينية بفاميلي بارك يوم 11/10/2024 ".