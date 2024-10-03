محمد فؤاد ينشر فيديو لحظة وصوله مطار تورنتو في كندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان محمد فؤاد، مقطع فيديو له لحظة وصوله مطار تورنتو استعدادا لحفله في كندا المقرر إقامته يوم السبت 5 أكتوبر الجاري.

ونشر فؤاد، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وصول فؤش إلى مطار (تورونتو) استعدادا لحفل كندا".

يأتي حفل محمد فؤاد ضمن مهرجان فنون الشرق الأوسط في دورته الأولى في مدينة ميسيسوجا الكندية.

وكان فؤاد، قد أحيا حفلا غنائيا يوم 29 أغسطس الماضي بالساحل الشمالي، وشاركه الحفل مطرب المهرجانات مسلم.

كما كان هذا الظهور الأول له بعد تصدره قوائم موقع البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، عقب انتشار مقاطع فيديو من المشاجرة التي نشبت بينه وبين أحد الأطباء.