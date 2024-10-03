تشكيل لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي ، عن تشكيل لجنة تحكيم الدورة الخامسة وضمت اللجنة المخرج المسرحي مراد منير رئيس للجنة التحكيم وبعضوية كل الفنان محسن منصور، المخرج السينمائي أحمد حسن، الناقد المسرحي جرجس شكري، ومصمم الديكور حمدي عطية.

وتحمل هذه الدورة من مهرجان المسرح العربي اسم الفنان كريم عبد العزيز ، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

وفيما يلي نبذة تعريفية عن أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان المسرح العربي.

المخرج المسرحي مراد منير

المخرج المسرحي مراد منير، من مواليد محافظة بورسعيد، تتضمن مسيرته المهنية أكثر من 14 عمل مسرحي، وعدة أفلام سينمائية مثل منين أجيب ناس، سي علي وتابعه قفة، ملك الشحاتين، الملك هو الملك، كان يوم حبك؛ تخرج مراد في كلية الحقوق جامعة الأسكندرية، واعتقلته السلطات أكثر من مرة على إثر انضمامه للمقاومة بعد هزيمة 1967 م، ويلقب بالمشاغب لأنه تم سجنه أكثر من مرة؛ أسس مراد منير فرقة المسرح التجريبي في الثقافة الجماهيرية، في قصر ثقافة الحرية، ومن أبرز أعماله المسرحية زيارة سعيدة جدًا؛ تزوج من الفنانة الراحلة فايزة كمال ولديه ابن اسمه يوسف وفتاة اسمها ليلى.

الفنان محسن منصور

ممثل مصري شارك في أكثر من 40 عمل مختلف معظمها أدوار الرجل الشرير حيث أتقنها للغاية، في عام 2000 شارك في مسلسل رجل طموح أمام خالد النبوي وبعدها شارك في فيلم ابن عز أمام علاء ولي الدين كان دوره عام 2004 في فيلم تيتو أمام أحمد السقا يعد من أشهر أدواره السينمائية التي تركت بصمة في عقل الجمهور وتنقل بين الأعمال التليفزيونية والسينمائية وفي عام 2013 شارك في فيلم القشاش.

المخرج السينمائي أحمد حسن

فنان مصري، خريج المعهد العالي للسينما رسوم متحركة، حصل علي الماجستير، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية تليفزيونية و سينمائية وأخرج أول فيلم سينمائي طويل رسوم متحركة "نبي الرحمة" وحصل على جائزة أحسن مسلسل من الملتقى الدولي للرسوم المتحركة عن مسلسل"خليل الله" وحصل على أحسن مسلسل المركز الثاني عن مسلسل "حبيب الله".

الناقد المسرحي جرجس شكري

هو الناقد المسرحي لمجلة الإذاعة والتليفزيون منذ عام 1994 وصدر له العديد من دواوين الشعر ومنها بلا مقابل أسقط أسفل حذائي، رجل طيب يكلم نفسه، ضرورة الكلب في المسرحية، الأيدي عطلة رسمية، تفاحة لا تفهم شيئا، أشياء ليست لها كلمات.

وأشار تامر طه مدير المركز الإعلامي في مهرجان المسرح العربي إلي أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة.

وتقام عروض وحفل افتتاح مهرجان المسرح العربي علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش.

ويقام علي هامش مهرجان المسرح العربي عدد من الورش الفنية المميزة، و يُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين في وقت لاحق.

يذكر أن الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وشغل منصب رئيس اتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية 2022 , 2023 , 2024، ومديراً لمهرجان المسرح العربي الدورة الثالثة دورة الفنان محمد صبحي، ومديراً لمهرجان الميكرو تياترو الإسباني الدورة الثالثة، ومديراً لمهرجان المسرح العربي الدورة الرابعة دورة النجم ماجد الكدواني، ومديراً للدورة الخامسة دورة النجم كريم عبد العزيز.