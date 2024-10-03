روبي ورامي صبري نجوم حفل العام الدراسي 11 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل النجمان روبي ورامي صبري بالعام الدراسي الجديد مع طلاب إحدي الجامعة الخاصة يوم 11 أكتوبر الجاري.

فقرات حفل روبي ورامي صبري

وأكدت الجامعة، أن الحفل به الكثير من الفعاليات على مدار اليوم، بجانب فقرتي روبي ورامي صبري حيث تفتح البوابات لإستقبال الجمهور من الثانية ظهرا، ويقدم مطرب المهرجانات أوكا فقره خاصة للجمهور، كما توجد فقرات فنيه مختلفه في بداية اليوم لمشاركة الطلاب احتفالاتهم.

ويقدم مصمم عروض الألعاب النارية "fire works" أحمد جمال مجموعة من العروض الجديدة والمبتكرة التي يتميز بها، وبعد إنتهاء عروض الألعاب الناريه، يبدأ نجوم الحفل في الظهور للاحتفال مع الجمهور، وتقديم باقة من أجمل أغنياتهم.