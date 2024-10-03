مغني راب شهير يفتتح فعاليات موسم الرياض في موسمه الخامس

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب الموعد المنتظر لافتتاح فعاليات موسم الرياض في موسمه الخامس، الذي سيشهد عدد ضخم من الفعاليات الترفيهية في جميع المجالات، والتي تناسب الأعمار كافة بمختلف مطلباتها.

موعد حفل بستا رايمز في موسم الرياض 2024

ومن المقرر أن يستقبل موسم الرياض في ليلته الافتتاحية للمرة الأولى مغني الراب الأمريكي الشهير بستا رايمز، في 12 أكتوبر الجاري.

نبذة عن باستا رايمز

باستا رايمز إسمه الحقيقي تريفور جيمس سميثمن أقدم فناني الراب في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرف أنه من أبرز مغنيي الراب في الجهة الشرقية لأمريكا ولديه 9 ألبومات في الفترة بين 1996 2006

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، التفاصيل الكاملة للنسخة الخامسة من “موسم الرياض” المقام سنويًا مع مجموعة متنوعة من الفعاليات والانشطة الترفيهية والفنية والثقافية من حول العالم.

أوضح آل الشيخ خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن فعاليات الموسم الجديد، أن “موسم الرياض” سيضم 14 منطقة ترفيهية ستشهد العديد من البطولات الرياضية العالمية والفعاليات الترفيهية المتنوعة.

موعد افتتاح فعاليات موسم الرياض

وأفاد تركي آل الشيخ بأن الإطلاق الرسمي لموسم الرياض في دورته الخامسة سيكون في 12 أكتوبر المقبل على أن تسبقه استعدادات مكثفة وتنظيم لعدد من الأحداث البارزة وقبل افتتاحية الموسم.



بالإضافة إلى كأس الرياض للتنس الذي شهد مشاركة 6 من أفضل لاعبي التنس العالميين بالإضافة إلى إقامة أكاديمية للبادل بالشراكة مع اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو .

وسيشهد “موسم الرياض” لهذا العام إضافات نوعية جديدة تضفي مزيداً من المتعة والإثارة على أحداثه، من خلال زيادة 5 مناطق جديدة في منطقة بوليفارد سيتي و70% من الفعاليات الجديدة ستكون بها.

وستتضمن الفاعليات عروض مسرحية متنوعة تضم 11 مسرحية كوميدية، بالإضافة إلى تجربة تفاعلية جديدة يقدمها النجم الكوميدي الأمريكي مارتين لورنس، بالإضافة إلى بطولة الرياض للسنوكر التي تقام لأول مرة في المملكة.

كما سيتخلل الموسم عرض مميز للديناصورات سيعيش من خلاله الزوار أجواء مثيرة تحاكي أسلوب الحياة الحقبة الجوراسية، فضلًا عن عرض أكبر مجسم للديناصورات وهو ديناصور أولولو.

وعلاوة على ما سبق، يزخر الموسم بالبطولات والأنشطة الرياضية الشيقة والمتنوعة، حيث تضم قائمة الفعاليات سباق رالي دكار للسيارات، وسباقات الدراجات الهوائية، ومسابقات ركوب الخيل، وفعاليات متنوعة لمحبي المأكولات والحدائق وغير ذلك الكثير.

كما نوه إلى تدشين حديقة الحيوان بالملز على مساحة 161 ألف متر مربع تستوعب 12 ألف زائر وتضم أعداد كبيرة ومتنوعة من الحيوانات.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، إلى تخصيص أيام خاصة لأبناء الشهداء وجمعية أيتام في موسم الرياض.

وأكد تركي آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الترفيه في المملكة، وكشف عن توقيع عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية مع أبرز العلامات التجارية العالمية في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بصناعة الترفيه وتعزيز نمط جودة الحياة في السعودية.