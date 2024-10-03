مهرجان الإسكندرية يحتفل بتخرج الدفعة الثانية من معهد السينما بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة -

أقيم اليوم الخميس حفل تخرج الدفعة الثانية من معهد السينما بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط في دورته الأربعين، والتي تقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، تحت رعاية الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وبحضور رئيسة أكاديمية الفنون د. غادة جبارة، ومدير التصوير السينمائي الكبير د. سمير فرج.

في بداية الحفل، عبر د.سمير فرج عن سعادته وسعادة المهرجان بحضور الطلاب في هذا اليوم المميز، وعن فخره بأنه كان خريجًا من معهد السينما، مشيرًا إلى أنه على الطلاب أن يفتخروا اليوم بأنهم جزء من هذا المعهد العريق.

كما ألقت د. غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، كلمة أعربت فيها عن امتنانها وشكرها للقائمين على مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وعلى رأسهم الناقد الفني الأمير أباظة، والأستاذ سمير فرج، على حرصهم واهتمامهم بأن يكون حفل تخرج طلاب معهد السينما جزءًا من فعاليات المهرجان. وأشارت إلى أن البداية كانت في الدورة الماضية، حيث دعاها الأستاذ الأمير أباظة لتخريج الدفعة الثانية ضمن المهرجان، وهو ما تم تحقيقه هذا العام. كما أعربت عن سعادتها البالغة بالتشريف الذي أبداه الطلاب، وذكرت أن لجنة التحكيم خلال يوم التحكيم في مكتبة الإسكندرية قد أعربت عن إعجابها الشديد بالأفلام المقدمة، وأكدت أن الطلاب موهوبون جدًا، وهو ما أضفى سعادة كبيرة على هذا اليوم.

وأكدت د. غادة جبارة أنها تسعى جاهدة لتقديم كل ما يمكن تقديمه، حيث تحرص على القدوم أسبوعيًا لإلقاء المحاضرات. وأشارت إلى أنها عملت بجد للحصول على تصريح لبناء 10 أدوار إضافية في منطقة لوران، رغم الصعوبات التي واجهتها من تحرير محاضر وقضايا، إلا أنها نجحت في تحقيق الهدف في النهاية. كما وجهت الشكر لمحافظ الإسكندرية السابق محمد الشريف لاهتمامه ودعمه لأكاديمية الفنون، وللدكتور محمد كمال، العميد السابق للمعهد، والدكتور أيمن سند، العميد الحالي. وأوضحت أنه تم الانتهاء من بناء الأدوار الإضافية، وأصبح المعهد يملك 11 قاعة للمحاضرات النظرية، ويتم تسليم باقي القاعات تباعًا حتى الانتهاء من استوديو الصوت، قاعة عرض السينما، والمسرح، التي تعتبرها من أهم المنشآت التي لا يمكن أن تقوم الأكاديمية بدونها، إلى جانب صالات الرقص والعزف والمكتبة ذات الدورين. كما ذكرت أنها وفرت أماكن إقامة للأساتذة.

في ختام الحفل، تم تكريم د. غادة جبارة بدرع جمعية النقاد تقديرًا لجهودها المبذولة.

وشجع الفنان محمد رياض، الطلاب بحضوره وأكد لهم ضرورة مواصلة مسيرتهم، والتقط صورًا تذكارية معهم.