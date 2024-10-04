"فضلت ألح عليه".. الشاعر تامر حسين يروي موقفا مع تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

روى الشاعر الغنائي تامر حسين، موقفا للمطرب تامر حسني بعد غنائه في حفل زفاف بدون مقابل.

وكتب حسين، عبر حسابه على فيسبوك: "شكرا لأخويا وحبيبي النجم الكبير المُحترم تامر حسني.. موقف إنساني من مواقف تامر المحترمة جدا اليل بيعملها كتير (من قلبهُ) ويفرح بيها ناس كتير بِتحبه الراجل بعت لهُ إمبارح، إن أخو صديقة ليا وعشرة عُمري بيحبك وعايز بس فويس مُباركة منك تقوله (ألف مبروك) فرحهُ بكرة سألني إسمه ايه ؟ وبعدها طب إسم عروستهُ قولت هيعمل إهداء بإسمهم كتر ألف خيره".

وتابع: "قالي الفرح فين؟، قولت لأ الموضوع كدة كبِر بلاش يا تيمو، كتر ألف خيرك مباركتك دي هتفرحهم وفضِلت ألح عليه بأكتر من رسالة ما يجيش لأني أنا شخصيا هروح من ٨ لـ ١٠ وهمشي عشان عندي فرح تاني معزوم فيه، ماردش عليا إمبارح تماما".

واستكمل: "بعدها قولت أكيد فهم إنها مش مستهلة روحت الفرح ومشيت وجالي تليفونات من كل اللي في الفرح شكر وصريخ واندهاش وفرحة ما بعدها فرحة للعريس وعروسته وأهاليهم وأصحابهم إن تامر حسني جه وبارك وغنا بلا أي مُقابل".

وأضاف: "ودي حركة بجد عُمري ما ح أنساهالك يا أبو الذوق والواجب والجدعنة والإنسانيات.. ربنا يقدرك على كل الخير ويزيدك من وسع يا تيمو ومتشكر جدا جدا جدا جدا شرفتني والله".

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