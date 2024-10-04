بسنت شوقي تنشر صورا مع محمد فراج من إجازتهما بسويسرا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورا لها مع زوجها الفنان محمد فراج خلال استمتاعهما بإجازة الصيف في سويسرا.

ونشرت بسنت، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأصفر في لوزيرن بسويسرا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "فستانك تحفة" ، "ما شاء الله" ، "ربنا يسعدكم والحب يفضل موجود دايما بينكم"،"جميلة جدا"، "الجمال"،"ربنا يسعدكم".

يذكر أن، آخر أعمال بسنت شوقي هو فيلم"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وبيومي فؤاد وريم مصطفى. وأيضا مسلسل "بنون" بطولة هاني عادل، محمود حجازي.

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