بعد طرحها في مبادرة المصريين بالخارج.. مواصفات وأسعار السيارة توريس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مؤخراً شركة عربيات إيجيبت، وكيل سيارات KGM الكورية في مصر، عن توافر السيارة توريس ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج. وتقدم السيارة توريس في مصر بـ 4 فئات من التجهيزات، وبضمان يصل إلى 100,000 كيلومتر أو 5 سنوات أيهما أقرب.

و كانت عربيات إيجيبت قد أعلنت رسمياً مؤخراً عن تغيير العلامة التجارية من سانج يونج الكورية إلى KGM.

أسعار توريس

وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجدول التالي تطور أسعار KGM توريس التي شهدت موجتين من التخفيضات خلال الأشهر الماضية.

مواصفات توريس

تجمع "توريس"، بين الملامح التصميمية القوية والحداثة، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV والدفع الرباعي من الحجم فوق المتوسط الفئة D، حيث أن طول السيارة يصل إلى 4.700 م وعرضها 1.890م وارتفاعها هو الأعلى بين فئتها 1.720م،

وتتميز السيارة توريس، بالصلابة خاصة أن جسم السيارة مبني من الفولاذ بنسبة 78%، مايقلل من آثار قوة التصادم.

تأتي السيارة توريس، بمحرك 1500 سي سي تربو رباعي الاسطوانات قوته 163 حصان وعزمه 280 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك ستة سرعات ودفع أمامي أو رباعي في الفئة الأعلى تجهيزاً للتسارع من الصفر إلى 100 كم/س خلال تسعة ثوان ونصف وصولاً لسرعة قصوى 195 كم/س حسب الأرقام الرسمية المشيرة أيضاً لمتوسط استهلاك للوقود قيمته 7.5 لتر لكل 100 كم.

توريس

وسائل الأمان في توريس

وتحصل توريس قياسياً على وسائل أمان تتضمن وسادتين هوائيتين وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا وأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS وتوزيع قوة الفرملة على العجلات EBD ودعم الفرامل إضافةً للتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، تزيد فئة أدفانس الثانية بمراقبة ضغط الإطارات TPMS وخمسة وسائد هوائية إضافية أما فئة لاكشري الأعلى تجهيزاً فتحصل على تنبيه من النقطة العمياء.

توريس

وتتضمن تجهيزات توريس القياسية إضاءة LED أمامية وخلفية وجنوط 17 بوصة ومرايا جانبية كهربائية الطي وتكييف ثنائي المناطق مع مثبت سرعة وشاشة 12.5 بوصة للعدادات إلى جانبها أخرى للنظام المعلوماتي الداعم لأبل كاربلاي وأندرويد أوتو كما تتواجد أسفلها وحدة ثمانية بوصة لضبط التكييف، من إضافات الفئة الثانية مفتاح ذكي ودعم للقطنية في المقاعد الأمامية وشاحن لاسلكي أما فئة لاكشري فتأتي بإضاءة محيطية من 32 لون وتهوية وتسخين للمقاعد الأمامية والخلفية وشاحن لاسلكي فضلاً عن فتحة سقف وباب كهربائي للصندوق الخلفي.