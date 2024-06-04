شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح السلامة تطارد «تويوتا» و«مازدا» وتهدد موقعهما بسوق السيارات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اتسعت فضيحة اختبارات السلامة في شركات صناعة السيارات اليابانية حيث أوقفت كل من شركتي "تويوتا" و"مازدا" شحنات بعض المركبات بعد أن وجدت وزارة النقل اليابانية مخالفات في اختبارات السلامة بطرازات معينة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وأمرت الوزارة شركة تويوتا أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث عدد المركبات المباعة وكذلك مازدا وياماها بتعليق شحنات بعض المركبات.
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وأوصت شركتا الاستشارات "إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز" و"جلاس لويس" المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب أكيو تويودا كرئيس في الاجتماع.
وفي تقرير للمساهمين، أشارت شركة الاستشارات إلى "موجة من المخالفات في الشهادات" في مجموعة تويوتا.
وأضاف بإن السيارات لم تمر بعملية إصدار الشهادات الصحيحة قبل بيعها.
كما وقالت تويوتا إنها أوقفت مؤقتا شحنات ومبيعات ثلاثة طرازات من السيارات المصنوعة في اليابان.
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وكانت الطرازات المتضررة هي كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس، وتوقفت الإصدارات من أربعة طرازات مشهورة بما في ذلك طراز يباع تحت علامة "لكزس" التجارية الفاخرة.
وقالت تويوتا أيضًا إنها لا تزال تحقق في القضايا المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات في السيارة وتهدف إلى استكمال هذا التحقيق بحلول نهاية يونيو.
وأضافت أنه لم تكن هناك مشكلات في الأداء تنتهك اللوائح ولم يحتاج العملاء إلى التوقف عن استخدام سياراتهم.
وقالت مازدا في بيان إنها علقت شحنات سيارتها الرياضية رودستر آر إف وسيارة مازدا 2 هاتشباك اعتبارا من الأسبوع الماضي بعد أن وجدت أن العمال قاموا بتعديل نتائج اختبار برنامج التحكم في المحرك.
ووجدت أيضًا أنه تم التلاعب باختبارات التصادم لطرازين توقفا عن الإنتاج عن طريق استخدام مؤقت لإطلاق الوسائد الهوائية أثناء بعض اختبارات التصادم الأمامي بدلاً من الاعتماد على جهاز استشعار على متن السيارة للكشف عن الاصطدام.
وهبطت أسهم مازدا ب 3.3%. وقالت ياماها إنها أوقفت شحنات الدراجات النارية الرياضية.
بينما قالت شركة هوندا إنها اكتشفت وجود مخالفات في اختبارات الضوضاء والقوة على مدى أكثر من ثماني سنوات حتى أكتوبر 2017 على نحو 24 طرازًا لم يعد يتم إنتاجها.
مخالفات شركات السيارات اليابانيةقالت الوزارة إن المخالفات وجدت أيضا في الطلبات المقدمة من "هوندا" و"سوزوكي" و"ياماها" وهو ما يقول أن شركات صناعة السيارات قد قدمت بيانات اختبار سلامة غير صحيحة أو تم التلاعب بها عندما تقدمت بطلب للحصول على شهادة لمركباتها.
وأمرت الوزارة شركة تويوتا أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث عدد المركبات المباعة وكذلك مازدا وياماها بتعليق شحنات بعض المركبات.
كيف تم اكتشاف التلاعب؟وجاء اكتشاف التلاعب بعد أن طلبت الوزارة من شركات صناعة السيارات في يناير التحقيق في طلبات الاعتماد في أعقاب فضيحة اختبار السلامة في وحدة السيارات المدمجة "دايهاتسو" التابعة لشركة تويوتا والتي ظهرت العام الماضي.
تفاقم الفضيحةومن المرجح أيضًا أن تزيد التطورات المصاحبة من التركيز على الاجتماع العام السنوي لشركة تويوتا المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.
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وأوصت شركتا الاستشارات "إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز" و"جلاس لويس" المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب أكيو تويودا كرئيس في الاجتماع.
وفي تقرير للمساهمين، أشارت شركة الاستشارات إلى "موجة من المخالفات في الشهادات" في مجموعة تويوتا.
وقف إصدار بعض الطرازاتوقال تويودا الذي يعد حفيد مؤسس شركة صناعة السيارات للصحفيين: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا أود أن أعتذر بشدة لعملائنا ولعشاق السيارات وجميع أصحاب المصلحة عما حصل".
وأضاف بإن السيارات لم تمر بعملية إصدار الشهادات الصحيحة قبل بيعها.
كما وقالت تويوتا إنها أوقفت مؤقتا شحنات ومبيعات ثلاثة طرازات من السيارات المصنوعة في اليابان.
ماذا تثبت الفضائح؟أثبتت الفضائح التي شهدتها شركات صناعة السيارات أنها مسألة حساسة بالنسبة للحكومة اليابانية التي نالت الثناء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لإصلاحاتها في الشركات. ووصف المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي سوء السلوك بأنه "مؤسف".
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مخالفات على مدار سنواتفي هذا السياق، قالت تويوتا إن مخالفاتها حدثت خلال 6 اختبارات مختلفة أجريت بين أعوام 2014 و2015 و2020.
وكانت الطرازات المتضررة هي كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس، وتوقفت الإصدارات من أربعة طرازات مشهورة بما في ذلك طراز يباع تحت علامة "لكزس" التجارية الفاخرة.
نموذج للتلاعبفي أحد الأمثلة، قامت الشركة بقياس الضرر الناتج عن الاصطدام على جانب واحد من غطاء محرك السيارة بينما كان مطلوبًا القيام بذلك على كلا الجانبين.
وقالت تويوتا أيضًا إنها لا تزال تحقق في القضايا المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات في السيارة وتهدف إلى استكمال هذا التحقيق بحلول نهاية يونيو.
وأضافت أنه لم تكن هناك مشكلات في الأداء تنتهك اللوائح ولم يحتاج العملاء إلى التوقف عن استخدام سياراتهم.
سقطة الأسهموأغلقت أسهم تويوتا منخفضة 1.8% على النقيض من مكاسب مؤشر توبكس الواسع النطاق بنسبة 0.9%.
وقالت مازدا في بيان إنها علقت شحنات سيارتها الرياضية رودستر آر إف وسيارة مازدا 2 هاتشباك اعتبارا من الأسبوع الماضي بعد أن وجدت أن العمال قاموا بتعديل نتائج اختبار برنامج التحكم في المحرك.
ووجدت أيضًا أنه تم التلاعب باختبارات التصادم لطرازين توقفا عن الإنتاج عن طريق استخدام مؤقت لإطلاق الوسائد الهوائية أثناء بعض اختبارات التصادم الأمامي بدلاً من الاعتماد على جهاز استشعار على متن السيارة للكشف عن الاصطدام.
وهبطت أسهم مازدا ب 3.3%. وقالت ياماها إنها أوقفت شحنات الدراجات النارية الرياضية.
بينما قالت شركة هوندا إنها اكتشفت وجود مخالفات في اختبارات الضوضاء والقوة على مدى أكثر من ثماني سنوات حتى أكتوبر 2017 على نحو 24 طرازًا لم يعد يتم إنتاجها.