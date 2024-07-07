وكيل KGM يطرح فئة جديدة من توريس بمليون و 960 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة عربيات إيجيبت، وكيل علامة KGM الكورية "سانج يونج سابقاً" في مصر، فئة جديدة من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات توريس. وتعد الفئة الجديدة التي تم طرحها من السيارة توريس هي الفئة الرابعة Luxury Plus، لتقدم بذلك السيارة بـ5 فئات من التجهيزات بدلاً من 4.

وتأتي الفئة الثالثة الجديدة Luxury Plus بتجهيزات تشمل وسادة هواء لحماية الركبة في مقعد السائق، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، وعجلات رياضية قياس 20 بوصة.

وبحسب القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامة الكورية في مصر فإن الفئة الجديدة من السيارة توريس تقدم بسعر مليون و 960 ألف جنيه.

تأتي توريس بطول 4700 مم، يبلغ عرضها 1890مم، بينما ترتفع عن الأرض 1720مم، تتسع توريس Torres لخمسة مقاعد، توفر صندوق أمتعة كبير سعة 708 لترًا؛ يمكن زيادته حتى 1662 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

وتقدم السيارة KGM توريس الجديدة محلياً، بمحرك الوقود التقليدي سعة 1500 سي سي المزود بشاحن تيربو، بقوة إجمالية 163 حصان، عزم أقصى 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة ASIN أوتوماتيكي من 6 نقلات، تقدم بخيارين للدفع الأول ثنائي العجلات معتمد على المحور الأمامي، نظام دفع رباعي.

سميت سيارة KGM على اسم قمم جبال توريس ديل باين في تشيلي، وحصلت على تصميم خارجي مميز من خلال شبكتها الرفيعة، التي يقع على جانبيها مصابيح أمامية صغيرة ومصابيح LED نهارية تأخذ شكل عين مستعدة للقتال. في الخلف زينت السيارة بمصابيح خلفية رأسية مع أشرطة ليد ممتدة على الجانبين.

تقدم السيارة بمقصورة تشمل 3 شاشة عرض، الأولى شاشة المعلومات والترفيه مقاس 12.3 بوصة في الأعلى، شاشة لمس مقاس 8 بوصات في الأسفل، تُستخدم للتحكم في المناخ وبعض وظائف السيارة الأخرى، بالإضافة إلى شاشة المعلومات أمام السائق. وجهزت السيارة أيضاً ببعض التجهيزات الأخرى مثل نظام الإضاءة المحيطة المكون من 32 لونًا.

السيارة زودت أيضاً بعدد من أنظمة القيادة المساعدة، شملت مكابح الطوارئ المستقلة القياسية ومساعدة الحفاظ على المسار، كما تقدم بنظام التحكم التكيفي في السرعة ومراقبة النقاط العمياء.

وكشف الوكيل المحلي عن تقديم النسخة الكهربائية من السيارة خلال عام 2024 الجاري، جدير بالذكر أن النسخة الكهربائية تقدم بمحرك واحد ينتج قوة إجمالية 201 حصانًا، يبلغ مداها 500 كيلومتر، قبل الحاجة لإعادة الشحن بفضل بطاريتها سعة 73.4 كيلو وات في الساعة.

أسعار توريس 2024 في مصر

تقدم توريس محلياً بخمس فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 599 ألف جنيه لفئة Comfort ، ومليون و 699 ألف جنيه للفئة الثانية Advanced ، بينما تقدم النسخة الثالثة Luxury مقابل مليون و 899 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة الجديدة Luxury Plus تقدم مقابل مليون و 960 ألف جنيه، ومليون و 999 ألف جنيه لفئة الدفع الرباعي Adventure. وتأتي توريس مع عربيات بضمان 100 ألف كم أو 5 سنوات أيهما أقرب.