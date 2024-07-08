وكيل أودي في مصر يطرح Q7 الجديدة كلياً.. ننشر المواصفات الكاملة

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATc)، الوكيل الرسمي لسيارات أودي في مصر، الطراز الأحدث لعام 2024 من موديلها أودي Q7.

وتعد السيارة Q7 أكبر طرازات أودي مِن فئة الـSUV وتتمتع السيارة الجديدة بتصميم جديد مُحسّن داخليًا وخارجيًا، وأداء رياضي قوي، إلى جانب باقة شاملة مِن التقنيات المتطوّرة تخدم الركّاب السبعة داخله.

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية في السطور التالية المواصفات الكاملة للسيارة أودي Q7 الجديدة كلياً وفقاً للمعلن من الوكيل الرسمي للعلامة الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف (EATc).

أودي Q7

مواصفات أودي Q7

حقّقت أودي Q7 نجاحات باهرة منذ إطلاق جيلها الأولي في عام 2005، خصوصًا مع مقصورتها الداخلية التي تتّسع لسبعة مقاعد وقدراتها المميّزة على تحدي الطرقات الوعرة Off-Road، وكذلك مستويات فخامتها غير المسبوقة. وفي عام 2015، كَشفت العلامة الألمانية العريقة عن الجيل الثاني الحالي مِن Q7 ليُكمّل مسيرة نجاحات الجيل الأول ويتربّع على عرش سيارات الـSUV الفخمة مِن الحجم. ها هي أودي تُخضع موديلها Q7 لتحديثات في 2024، اشتملت على تحسينات جمالية، أبرزها خيارات الإضاءة المتطوّرة، والاستعانة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات مع نظام توجيه للعجلات الأربع All-Wheel Steering ونظام تعليق هوائي Adaptive Air Suspension.

أودي Q7



يأتي الطراز Q7 المحسَّن لعام 2024 مُجهزًا بمحرك TFSI من أربع أسطوانات سعة لترين يولد 252 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 370 نيوتن-متر، علمًا بأن هذا المحرك يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية Tiptronic من ثماني سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأربع (نظام الدفع الرباعي الدائم) من خلال نظام "كواترو" quattro الغني عن التّعريف، كما يُمكن الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كلم/ساعة في زمن لا يتجاوز 7.3 ثوانٍ، في حين تبلغ السرعة القصوى 231 كلم/ساعة.

أودي Q7

التصميم الخارجي



بالنسبة للتصميم الخارجي، جاءت أودي Q7 الأحدث بطلَّة أكثر عصرية مع طابع هجومي ملحوظ، تحديدًا على الواجهة الأمامية التي استفادت من شبك تهوية محسّن يأتي على شكل "honeycomb"، والاستعانة للمرة الأولى بتقنية HD Matrix LED مع تقنية الليزر في المصابيح الأمامية، للحصول على إنارة قوية أكثر دقّة مِن أي وقت مضى. وفي الخلف، هناك مصابيح جذّابة من فئة LED، وذلك بخلاف الصادمين الرياضيين من فئة S-Line بنفس لون الهيكل الخارجي، والجناح المدمج بالسقف، والقضبان أعلى السقف Roof Rails التي تأتي إما سوداء اللون أو مصنوعة مِن الألومنيوم، والعجلات الرياضية قياس 20 أو 21 بوصة، والزجاج الداكن العاكس للحرارة، والإضاءة الترحيبية فئة LED عند مدخل الأبواب في الأمام والخلف، وغيرها من اللمسات الجمالية المميّزة. وتتوافر أودي Q7 الجديدة بفئتين تجهيزيتين في جمهورية مصر العربية، وهما الفئة القياسية S-Line والأعلى تجهيزًا S-Line Plus.

أودي Q7

المقصورة الداخلية



وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، نجد أن الطابع التقني المتطوّر يغلب عليها؛ فهناك ثلاث شاشات رقمية كبيرة الحجم: شاشتان للنظام المعلوماتي الترفيهي MMI فوق بعضهما البعض على الجانب الأيمن للسائق؛ الأكبر حجمًا تأتي بقياس 10.1 بوصة ومثبّتة بتابلوه الأدوات الوسطية، في حين تستقر الشاشة الأصغر قياس 8.6 بوصات فوق الكونسول الوسطي مباشرة. أما الشاشة الأخيرة فهي شاشة لوحة العدّادات الرقمية بالكامل، وهي تأتي بقياس 12.3 بوصات (Audi virtual cockpit plus).

أودي Q7



وحسب الفئة التجهيزية المختارة، تأتي أكبر سيارات الـSUV لدى أودي بباقة متنوّعة من تجهيزات الراحة والترف، منها على سبيل المثال لا الحصر، مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في أربع مناطق مختلفة، خاصية التدفئة بالمقاعد في الأمام والخلف، خاصية التهوية بالمقاعد الأمامية مع وظيفة التدليك، والكسوة الجلدية فئة "Valcona" مع شعار S وتطريزات Diamond Stitching المميّزة، ومقاعد أمامية يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًا في أكثر من اتّجاه مع خاصية الذاكرة، وأيضًا المقاعد الأمامية المجهّزة بدعامة للفقرات القطنية رباعية الاتجاهات 4-Way Lumbar Support لراحة أكبر على المسافات الطويلة، ونظام إضاءة داخلي من 30 لونًا، وعجلة قيادة ثلاثية الأذرع متعددة الاستخدامات بنهايات مسطّحة ومثبّت عليها Paddle Shifters، بخلاف النظام الصوتي المحيطي ثلاثي الأبعاد من Bang & Olufsen، وخاصية "Audi Phone Box Light" التي تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا.

أودي Q7

تجهيزات السلامة والأمان



وأخيرًا، توفّر أودي مجموعة واسعة مِن تجهيزات السلامة والأمان للسيارة Q7 الجديدة كليًا، أبرزها الوسائد الهوائية المتنوّعة منها الوسائد الهوائية الأمامية وتلك الجانبية-علوية (ستائر)، جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية المتطوّرة المساعدة للسائق مثل مثبت السرعة ومحدد السرعة، والشاشة الزجاجية الأمامية (Head-Up Display)، والكاميرا التي توفّر رؤية محيطية شاملة وصورًا حتى 360 درجة، ونظام فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا دون استخدام اليدين، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام المراقبة غير المباشرة لضغط الهواء بالإطارات (TPMS)، ونظام Audi Drive Select، ونظام التحكم بمسافة الركن عبر الحساسات الاستشعارية الأمامية والخلفية Parking Aid Plus، ونظام التحذير من الخروج من المسار (Lane Departure Warning)، ونظام أودي Pre Sense Rear، ونظام حماية المشاة، وغيرها مِن الأنظمة الإلكترونية المعززة للسلامة والأمان.