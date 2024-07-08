عودة الأوفر برايس في سوق السيارات.. والزيادات غير الرسمية تضرب 11 طراز

ياسر رشاد - القاهرة - عادت من جديد ظاهرة الأوفر برايس لتضرب سوق السيارات في مصر بعد فترة اختفاء استمرت لعدة أشهر. وطالت الزيادات غير الرسمية التي فرضها بعض الموزعين والتجار عدد من الطرازات التي تشهد نقصاً في الكميات المعروضة منها.

وجاء فرض الأوفر برايس في سوق السيارات استغلالاً لحالة التحسن النسبي في المبيعات التي تشهدها السوق بعد فترة شلل تام مرن بها مؤخراً.

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية غير رسمية يقوم بفرضها التجار والموزعين على بعض الطرازات التي تشهد نقصاً في المعروض وارتفاعاً في الطلب، مقابل التسليم الفوري للعملاء بدلاً من الانتظار في قوائم الوكلاء لعدة أشهر.

كانت سوق السيارات قد شهدت خلال الأشهر الماضية اختفاء ظاهرة الأوفر برايس نهائياً عقب انهيار سعر العملة الصعبة في السوق السوداء، نتيجة لصفقة رأس الحكمة.

وقام العديد من وكلاء السيارات بالإعلان عن تخفيضات خيالية على أسعار السيارات، لكنها فشلت في تحريك السوق، قبل أن تطل من جديد ظاهرة الأوفر برايس بوجهها القبيح وتضرب بعض الطرازات.

ورصدت بوابة الخليج 365 الإلكترونية وصول قيمة الأوفر برايس على بعض الموديلات إلى نحو 400 ألف جنيه.

وحذر أحد موزعي السيارات، من عودة الظاهرة، مطالباً العملاء الراغبين في الشراء عدم دفع أي مبالغ إضافية أعلى من السعر الرسمي للسيارة.

الأوفر برايس على السيارات

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية رصد لقيمة الأوفر برايس لدى بعض التجار والموزعين في السطور التالية:

- هيونداي النترا AD قيمة الأوفر برايس 160 ألف جنيه

هيونداي أكسنت RB قيمة الأوفر برايس تتراوح بين 160 إلى 160 ألف جنيه

- هيونداي توسان قيمة الأوفر برايس تتراوح بين 100 إلى 120 ألف جنيه.

- كيا سبورتاج قيمة الأوفر برايس تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه

- فولكس فاجن تيجوان الجديدة قيمة الأوفر برايس تتراوح بين 340 إلى 400 ألف جنيه.

- شيري أريزو 5 قيمة الأوفر برايس تتراوح بين 25 إلى 35 ألف جنيه.

- شيري تيجو 3 قيمة الأوفر برايس تتراوح بين 60 إلى 70 ألف جنيه.

- شيري تيجو 4قيمة الأوفر برايس 40 ألف جنيه.

- شيري تيجو 7 قيمة الأوفر برايس 50 ألف جنيه.

- إم جي ZS قيمة الأوفر برايس من 80 إلى 100 ألف جنيه.

- إم جي 5 قيمة الأوفر برايس تتراوح من 45 إلى 70 ألف جنيه.