شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة توضح حقوق المستهلكين عند شراء السيارات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة التجارة حقوق المستهلكين عند شراء السيارات الجديدة، مشيرة إلى أهمية حصول المستهلك على الوثائق الضرورية باللغة العربية.

وتضمن حقوق المستهلك الحصول على كتب الضمان والتعليمات الخاصة بالمركبة، بالإضافة إلى بطاقة اقتصاد الوقود وفاتورة الشراء باللغة العربية.



ونبهت الوزارة على ضرورة قراءة وثيقة استلام السيارة بعناية والتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها قبل التوقيع، لضمان حماية حقوق المستهلك.

كما أتاحت الوزارة دليلاً لحقوق وواجبات المستهلكين يمكن الوصول إليه عبر رمز QR المرفق، لتوفير المزيد من الإرشادات والمعلومات المهمة لضمان تجربة شراء موثوقة وآمنة.