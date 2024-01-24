شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 بالتعاملات المسائية يسجل 3860 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الذهب فى مصر مستوى جديد خلال التعاملات المسائية بدعم من استمرار ارتفاع الطلب على المعدن الثمين وكذلك نقص المعروض في الأسواق، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا فى مصر 3860 جنيها.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4411 جنيها.

عيار 21 يسجل 3860 جنيها.

عيار 18 يسجل 3308 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2573 جنيها.

الجنيه الذهب 30880 جنيها.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3830 جنيها للجرام ليتداول الذهب وقت كتابة السطور عند 3860، بينما قد ارتفع السعر أمس بمقدار 170 جنيها للجرام ليغلق عند المستوى 3830 جنيها للجرام.