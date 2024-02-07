شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 77.99 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عمان الرسمى اليوم تسليم شهر أبريل القادم 77.99 دولار للبرميل.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 59 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الاثنين والبالغ 77.40 دولار للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهرى لسعر النفط الخام العُمانى تسليم شهر فبراير الجارى بلغ 77.21 للبرميل، منخفضا بمقدار 5.96 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة أكبر خسائر أسبوعية لها منذ أوائل شهر أكتوبر 2023 بلغت نسبتها حوالى 7.4% لخام برنت وخام غرب تكساس.

وأضاف التقرير، أن أهم العوامل الرئيسية التى تسببت فى انخفاض أسعار النفط تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية على خلفية احتمال تخفيف حدة التوترات التى تهدد تدفقات الطاقة العالمية عبر منطقة الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بنحو 1.2 مليون برميل، تزامنًا مع تعافى الإنتاج عقب انخفاضه بنحو 1 مليون برميل يوميا فى ظل اضطرابات الطقس التى تسببت فى انخفاض معدلات تشغيل مصافى التكرير إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2022.