شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة وظائف التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأثنين، بإتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل عدة وظائف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريق التعاقد.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 28 فبراير الحالى حتى 3مارس المقبل .

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx،