شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"أى أف جى".. وتراجع البنك التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، ارتفع رصيد شهادات إيداع مجموعة أى أف جي القابضة إلى 372.465 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 595.371 مليون شهادة، والبنك التجارى الدولي إلى 175.267 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيديتا للصناعات الغذائية عند 100.546مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 273.270 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.646 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.999 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 918.5 مليون ورقة مالية بقيمة 4.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 152.8 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.11%، والعرب على 4.18%، واستحوذت المؤسسات على 28.32% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.67%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 211.9 مليون جنيه، 268.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 315.7 مليون جنيه، 121.4 مليون جنيه، 454.7 ألف جنيه، 42.6 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28964 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 36227 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12335 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 7306 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 10239 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 6624 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1497 نقطة.