شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل الكهرباء" تقرر مد فترة تلقى طلبات وظائف للأطباء والصيادلة حتى 25 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى عن مد فترة تلقى طلبات التقدم لشغل وظيفة مدير عام المتابعة الطبية المركزيةو أطباء وصيادلة للعمل بمناطق الشركة المختلفة لمدة حتى 25 مارس الجارى.

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الوظائف المطلوبة تشمل«مدير إدارة عامة للمتابعة المركزية للخدمات الطبية للعاملين بالديوان العام، ومدير إدارة متابعة ومراجعة مطالبات المستشفيات وإصابات العمل والأمراض المهنية، ومدير إدارة متابعة ومراجعة مطالبات الصيدليات.

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وهي:

- لا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي للمتقدم للوظائف القيادية والإشرافية عن «جيد».

- عدم توقيع جزاء آخر خمس سنوات.

- بالنسبة لوظيفة مدير عام: لا يزيد السن عن 50 عاما حتى تاريخ الإعلان.

- بالنسبة لمدير إدارة: لا يزيد السن عن 45 عاما حتى تاريخ الإعلان.

شروط شغل وظيفة مدير المتابعة المركزية للخدمات الطبية للكهرباء:_

- بكالوريوس الطب والجراحة، وخبرة في مجال العمل مدة لاتقل عن 15 عاما.

- قضاء مدة بينية قدرها عامين على الأقل بوظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.

- القدرة على القيادة والتوجيه.