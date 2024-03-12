شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 12-3-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-3-2024، في عدد من البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 12.38 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.46 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 12.72 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى12.38 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك مصر12.72 جنيه للشراء.

13.42 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية12.46 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي12.48 جنيه للشراء.

13.41 جنيه للبيع.





سعر الريال القطرى فى بنك كريدي أجريكول12.38 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.