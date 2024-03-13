شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة أرض بأكتوبر لتنفيذ مشروع تجارى إدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المخطط التفصيلي لقطعة الأرض رقم (69) بمساحة ٤٦٠١٥,٥٥م٢ ) ستة وأربعون ألفًا وخمسة عشر مترًا مربعًا و 100/55 من المتر المربع ( الكائنة بالمحور المركزى الخدمى بمدينة ٦ أكتوبر والمخصصة لشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة لإقامة مشروع " تجارى إدارى"

وطبقا للمادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع ( مرافق - مبان ) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .

كما تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

ونصت المادة الرابعة من القرار على التزام الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

فيما نصت المادة الخامسة على ضرورة تقديم الشركة الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، كما تلتزم الشركة بسداد العلاوة المقررة نظير تطبيق نظام الحجوم لبعض المباني بالمشروع وذلك قبل استصدار تراخيص البناء .

وألزمت المادة السابعة من القرار الشركة على موافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

ونصت المادة التاسعة من القرار،ـ على ضرورة التزام الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مادة 10 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة.