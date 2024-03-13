شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم بمنتصف التعاملات، وسجل في البنك الأهلى المصرى 48.75 للشراء، 48.85 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى 48.55 جنيه للشراء، 48.65 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقا لاخر تحديثات في عدد من البنوك المصرية.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى: ​سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى48.70 جنيه للشراء.

48.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر48.57 جنيه للشراء.

48.67 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية48.70 جنيها للشراء.

48.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"48.55 جنيها للشراء.

48.65 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى48.87 جنيه للشراء.

48.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة48.87 جنيه للشراء.

48.97 جنيه للبيع.





سعر الدولار في المصرف العربي الدولي48.50 جنيه للشراء.

48.60 جنيه للبيع.