شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 24.9 مليار جنيه لتنمية محافظات وسط الصعيد بنسبة 34.9% من حجم الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظات الصعيد تنمية حقيقة على مدار السنوات القليلة الماضية من حيث حجم الاستثمارات التي انفقتها الدولة المصرية في تنفيذ المئات من المشروعات في مختلف القطاعات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تُوجّيه استثمارات حكومية قدرُها نحو 71.4 مليار جنيه خلال عام 23/2024 لتنمية محافظات الصعيد.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى ان وسط الصعيد يستحوذ على 34.9% بقيمة 24.9 مليار جنيه، من حجم الاستثمارات الموجه لتنمية الصعيد ، في حين تُشكّل الاستثمارات الحكومية لشمال الصعيد النسبة الـمُتبقية (14.8%) بقيمة حوالي 10.6مليار جنيه.

واستعرض التقرير الاستثمارات الموجّهة لوسط الصعيد حيث تستحوذ محافظة الوادي الجديد على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجّهة لوسط الصعيد (53.4%) وبقيمة تبلغ 13.3مليار جنيه، وتليها محافظة أسيوط بنسبة 46.6%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات الاقتصادية ويستحوذ قطاع النقل والتخزين علي النسبة الأكبر بنحو 61%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 17.6%.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاستثمارات الـمُوجّهة لجنوب الصعيد بخطة عام 23/2024، حيث تستحوذ محافظة أسوان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد (34.2%)، وتليها محافظة الأقصر بنسبة (21.4%)، ثم محافظة سوهاج (18.3%) ومحافظتي البحر الأحمر وقنا بنسبة (14.7%) و(11.4%) على التوالي، موضحًا استحواذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر (21.3%) يليه قطاعا الزراعة واستصلاح الأراضي والخدمات الأخرى بنسبة 20.5% لكل منهما، ثم قطاعا الخدمات التعليمية والصحية بنحو 9.7% و8.4% علي التوالى.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المُوجّهة لشمال الصعيد أوضح التقرير أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول من الاستثمارات الحكومية الـمُوجّهة لشمال الصعيد (43.4%) وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها محافظة بني سويف بنسبة 34.9%، ثم تأتي محافظة الفيوم في المركز الثالث بنسبة 21.7%، وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القطاعات حيث يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى علي النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 35%، ثم قطاع التعليم بنسبة 18.6%، وقطاع الخدمات الصحية بنحو 17%.