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بنك إنجلترا يبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% للمرة الخامسة

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القاهرة - سامية سيد - أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% للمرة الخامسة على التوالى فى إطار جهوده لخفض التضخم.

وبعد القرار، قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي : "في الأسابيع الأخيرة شهدنا المزيد من العلامات المشجعة على انخفاض التضخم"، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

وأضاف: "لقد أبقينا أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم عند 5.25 بالمئة لأننا بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سوف يتراجع إلى هدفنا البالغ 2 %.. لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا من خلالها خفض أسعار الفائدة، لكن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".

وكشفت الإحصاءات أمس الأربعاء، أن التضخم انخفض إلى 3.4 % الشهر الماضي، بانخفاض من 4 % في يناير وهو الأدنى منذ سبتمبر 2021، عندما بلغ 3.1 % .

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم سينخفض إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2 % بحلول الشهر المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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