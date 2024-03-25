شكرا لقرائتكم خبر غرفة المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة المدينة المنورة وقعت مذكرة تفاهم لدعم وتدريب رواد الأعمال مع شركة أفضل الطهاة، إحدى الشركة الوطنية في مجال الأطعمة والتوصيل. ووقع المذكرة من جانب الغرفة الأمين العام المهندس عبدالله أبو النصر، ومن جانب شركة أفضل الطهاة الرئيس التنفيذي للتسويق المهندس عبدالله الغامدي. وتتضمن المذكرة تدريب رواد الأعمال وتبادل الخبرات والاستشارات في مجال تطبيقات التوصيل والأطعمة وتقديم الدعم التسويقي لرواد الأعمال في منطقة المدينة المنورة.

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.