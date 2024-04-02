المملكة تستورد 795 ألف طن قمح لدعم المخزون الاستراتيجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات استيراد 795 ألف طن من القمح، حيث ستصل إلى المملكة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لدعم المخزون الاستراتيجي والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنها أتمت إجراءات ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد للعام الجاري (2024م) بكمية 795 ألف طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وقال محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس «إن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن».

وأضاف «إن فترة وصول الدفعة الأولى المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (يونيو - يوليو 2024م) بواقع 13 باخرة، موزعة على 4 بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية 243 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 313 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 184 ألف طن، وعدد باخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

وتنافست 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (7) شركات كانت عروضها الأقل سعرا و مطابقة للمواصفات.

استيراد قمح:

الكمية 795,000 طن.

تمثل الدفعة الأولى من واردات العام 2024م.

المناشئ: الاتحاد الأوروبي، أمريكا الشمالية والجنوبية، أستراليا، البحر الأسود.

الوصول خلال يونيو - يوليو 2024م.

الشركات المتنافسة 16 شركة عالمية مؤهلة.

الترسية على 7 شركات قدمت عروض أقل سعر.

وسيلة النقل 13 باخرة، موزعة على: