شكرا لقرائتكم خبر عن واردات أشكال خام الذهب تفتتح عام 2024 على تراجع وتسجل 4 ملايين دولار فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدي تراجعا ملحوظا مع بداية العام الجاري، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت البيانات، إن إجمالي الواردات سجل في شهر يناير الماضي نحو 4 ملايين و699 ألف دولار، بينما كان نحو 22 مليون و408 ألف دولار في شهر يناير عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 17 مليون و709 ألف دولار.

ويأتي تراجع واردات اشكال خام الذهب بالتزامن مع تراجع إجمالي الواردات المصرية خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 5.54 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بتراجع بلغت قيمته مليار و88 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 25.3٪.

وساهمت بعض السلع في تراجع واردات مصر خلال يناير الماضي، ومن بينها واردات القمح وتراجعت بنسبة 41.8%، يليها واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، ثم أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 9.9%، وأخيراً واردات الذرة بنسبة 15.1%.

وتراجعت واردات مصر من اشكال خام الذهب "غير النقدى"، خلال العام الماضي 2023، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 111 مليونا و555 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 279 مليونا و261 ألف دولار خلال الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 167 مليونا و706 آلاف دولار.

وكانت بيانات جهاز الإحصاء، رصدت وصول الواردات المصرية من أشكال خام الذهب نحو 90 مليونا و43 ألف دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 220 مليونا و115 ألف دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 130 مليون دولار.