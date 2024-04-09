شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول رواتر مصري لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الواردات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ 3 شركات مصرية، تنفيذ مشروع تصميم وتطوير أجهزة الاتصالات الطرفية (راوتر) الداعمة للإنترنت الأرضي فائق السرعة بهدف تعميق التصنيع المحلى، وخفض الواردات من المنتجات الإلكترونية، ويقدم ”الخليج 365” كل المعلومات عن أول أجهزة "راوتر مصري".

س- ما الهدف من مشروع إنتاج أجهزة "راوتر" مصرية؟



ج- يستهدف المشروع جعل مصر مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتوطين صناعة منتجات الاتصالات ومتطلبات تصنيع أجهزة الاتصالات الإلكترونية من خلال السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلى من أجهزة الاتصالات الطرفية الداعمة للإنترنت الأرضي فائق السرعة مما يسهم في تقليل معدل الواردات.

س- كيف سيستفيد المواطنون من التصنيع المحلي للراوتر؟



ج- سيوفر المشروع أجهزة طرفية عالية الجودة تدعم الإنترنت الأرضي فائق السرعة، مما سيسهم في تعزيز تجربة الاتصال للعملاء وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

س- ما خطط بدء التصنيع خلال الفترة المقبلة؟



ج- ستبدأ هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع 3 شركات مصرية كبرى في تصميم منتج مصري عالي الجودة واقتصادي لاستخدامه في السوق المحلى بما يساعد على تنمية صناعة الإلكترونيات في مصر.

س- وهل هناك خطط لتصنيع المزيد من الإلكترونيات؟



ج- وقعت وزارة الاتصالات مجموعة من الاتفاقيات مؤخرا مع شركات في مجال تصنيع أجهزة المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية في إطار حرص الوزارة على توطين صناعة الإلكترونيات والتركيز على خلق قيمة مضافة حقيقية.