شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد الأساسية" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بتداولات 1.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع الموارد الأساسية، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 88.3 مليون ورقة، بقيمة 1.3 مليار جنيه، وجاء قطاع العقارات ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 191.7 مليون ورقة، بقيمة 814.5 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 391 مليون ورقة بقيمة 764.2 مليون جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 8 ملايين ورقة بقيمة 482.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 134.9 مليون ورقة بقيمة 335.2 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 172.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 295.6 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 9.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 211.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 24.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 211.5 مليون جنيه، وفي المركز التاسع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 74.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 180.2 مليون جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 70.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 140 مليون جنيه.

وحل قطاعا المرافق، والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 2 مليون ورقة منفذة بقيمة 28.9 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 1.3 مليون ورقة بقيمة 2.7 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.



يذكر أن البورصة المصرية، انعقدت يومى الأحد والاثنين فقط بعد قرار تعطلها من الثلاثاء إلى الأحد بمناسبة إجازة عيد الفطر.