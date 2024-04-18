شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع 0.35% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) يوم الاربعاء على ارتفاع بنسبة 0.35%.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 27.63 نقطة، ليصل عند 7847.99 نقطة. الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وسجل الجنيه الاسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2449 دولار أمريكي، بارتفاع 0.16 %.

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1669 يورو بانخفاض 0.29%.