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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الشركة السعودية لشراكات المياه حققت إنجازا عالميا بحصولها على جائزة أفضل وكالة عامة للمياه لعام 2024، خلال مشاركتها في مؤتمر «قمة المياه العالمية» التي تقام في العاصمة البريطانية لندن أخيرا. وجاء حصول الشركة على الجائزة، نظير جهودها في خصخصة مشاريع المياه والتقدم بشكل فعال في المشاريع وسرعة الإنجاز وتطبيق أعلى معايير الجودة، والسعي لاستدامة المياه وأمنها، حيث استلم الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القريشي وفريق عمل الشركة، كما حصد مشروع الشركة الجبيل 3أ لإنتاج المياه المستقل بمشاركة القطاع الخاص والتحالف المكون من أكواباور ومؤسسة الخليج للاستثمار وشركة البواني للمياه والطاقة.

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