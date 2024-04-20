برنامج لتطوير وتوظيف كفاءات وطنية بمجال الاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق البنك المركزي السعودي «ساما» النسخة الرابعة من برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية الذي يهدف إلى تطوير وتوظيف الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار.

وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أن التسجيل في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الرابعة، بدأ اعتبارا من يوم 17 أبريل 2024م ولمدة ستة أسابيع.

وأشار إلى أن البرنامج صمم بالتعاون مع كلية «وارتون» في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية، ويتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثف في مجالات استثمارية متعددة؛ لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

ويشمل برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية دورة فنية متقدمة، وتدريبا على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية، كما يتضمن برنامج تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي، للاستفادة من الخبرات في أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات، والعمل في إحدى المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار بمزايا وظيفية مميزة، إلى جانب توفير مجموعة من البرامج التطويرية المستمرة لصقل المهارات الفنية الاستثمارية.

وأفاد البنك المركزي أن التقديم للالتحاق بالبرنامج متاح لكلا الجنسين، حيث يتطلب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدا فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 27 عاما، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية، علما أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/job-invite/1142/.

برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية:

بدء التسجيل 17 أبريل 2024.

مدة التسجيل 6 أسابيع.

متاح لكلا الجنسين.

الشروط:

المتقدم سعودي الجنسية.

درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات ذات الصلة.

الشهادة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدا فأعلى.

إجادة اللغة الإنجليزية.

العمر أقل من 27 عاما.

اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

البرنامج:

صمم بالتعاون مع كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا

يشمل: