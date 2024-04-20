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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جدة تنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة ورشة عمل تحت عنوان «المنافسة المستدامة نحو مستقبل أفضل للأعمال» غدا (24 أبريل 2024م)، بمشاركة أعضاء ومنسوبي غرفة جدة وأصحاب المصلحة، بمقر الغرفة. وتتناول الورشة التي يقدمها مسؤولو الهيئة العامة للمنافسة نبذة عن الهيئة العامة للمنافسة وبرامجها وخدماتها، والتعريف بمفاهيم النظام، والتعريف بنظام المنافسة؛ من أجل الحفاظ على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، والتي بدورها ستمكن المنشآت من التنافس بحرية، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة. ودعت الغرفة عموم المهتمين بالورشة إلى التسجيل من خلال الرابط التالي: https://ow.ly/sfP050RiUMV.

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