بدء استلام القمح المحلي اليوم بسعر 1800 ريال للطن

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وأوضحت هيئة الأمن الغذائي أن موعد بدء استلام القمح المحلي للموسم الحالي 1445/1446هـ (2024م) يبدأ من يوم الأحد 21 أبريل 2024 م (12 شوال 1445 هـ)، ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر القادم (27 ربيع الثاني 1446هـ).
وأفات أنها حددت مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع وزارة المالية سعر الشراء لهذا الموسم عند (1800) ريال للطن، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (439) وتاريخ 1445/6/6هـ، المتضمن قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليون ونصف المليون طن لكل عام، وأن يكون تحديد السعر دوريا بالاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس أن الهيئة وفروعها استكملت جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام، حيث يمكن للمزارعين البدء بالإجراءات النظامية المعتادة من خلال منصة «محصولي» https://mahsoli.gfsa.gov.sa، ابتداء من يوم الأحد 1445/10/5 هـ (2024/4/14 م) لاختيار مقر التوريد، وحجز مواعيد التسليم، والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة، انتهاء بإغلاق حساباتهم وإيداع الهيئة لمستحقاتهم المالية بحساباتهم المسجلة دون الحاجة لمراجعة أيا من فروع الهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة حرصت هذا الموسم على استمرار تطوير خدماتها الالكترونية والتي أسهمت بتيسير وتسهيل الإجراءات على المزارعين في جميع مناطق المملكة، وذلك بإطلاق خدمة الواتس أب الجديدة هذا الموسم والتي من خلالها يستطيع المزارعون إجراء كافة التعاملات الالكترونية الخاصة بالمنصة، إضافة إلى تمكينهم من الدخول على المنصة عن طريق النفاذ الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين والمسجلين بالمنصة لبدء إجراءات الاستلام.
استلام القمح المحلي للموسم 1445/1446هـ:
- بدء الاستلام 21 أبريل 2024 ( 12 شوال 1445).
- نهاية الاستلام أكتوبر 2024 (27 ربيع الثاني 1446).
- سعر الشراء 1800 ريال للطن.
- الحد الأقصى 1.5 مليون طن.
- وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد الفارس أن الهيئة وفروعها استكملت جميع الاستعدادات لبدء إجراءات الاستلام، حيث يمكن للمزارعين البدء.
- اختيار مقر التوريد.
- حجز مواعيد التسليم.
- الاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة.
- إغلاق حسابات المزارعين.
- إيداع الهيئة لمستحقاتهم المالية.
- إطلاق خدمة الواتس اب لإجراء كافة التعاملات الالكترونية الخاصة بالمنصة.
- تمكين المزارعين من الدخول على المنصة عن طريق النفاذ الوطني.
- سيتم توجيه رسالة نصية للمزارعين المؤهلين والمسجلين بالمنصة لبدء إجراءات الاستلام.
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