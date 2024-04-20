13 ألف زيارة تفتيشية خلال مارس لمتابعة الضريبة

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وأوضحت الهيئة، أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددا من القطاعات التجارية، أبرزها: البيع بالتجزئة، والتبغ، وقطاع التغذية، وبيع السيارات.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات: عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الالكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الالكترونية مدينة أو دائنة، إضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية الكترونية.
وأفادت بأن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الالكتروني (zatca.gov.sa)، أو خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)، إذ تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.
أهداف الزيارات
- تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية.
- الحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط.
- عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الالكترونية.
- عدم وجود الأختام الضريبية.
- عدم إصدار الإشعارات الالكترونية مدينة أو دائنة.
- عدم إصدار فاتورة ضريبية الكترونية.
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