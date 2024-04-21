أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن تمديد طرح فرص استثمارية في مكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في الإدارة العامة للاستثمار، عن تمديد طرح الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة والمواقع المتعددة بمدينة مكة المكرمة؛ بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين للتقدم على المشاريع الاستثمارية المطروحة، وتوفير خيارات متعددة لأهالي وزوار العاصمة المقدسة.

وتضمَّنت الفرص الاستثمارية أنشطة متعددة مثل مشروع مجمع طبي عام بمخطط الراشدية على مساحة 3982 مترًا مربعًا بمدة تعاقدية 25 سنة، ومشروع مجمع طبي عام بمخطط ولي العهد (7) على مساحة 8405.66 مترًا مربعًا وبمدة تعاقدية 20 سنة، بالإضافة لمشروع مبنى رياض الأطفال بمخطط الراشدية على مساحة 1594 مترًا مربعًا ولمدة 20 سنة، ومشروع معهد متخصص ومركز تدريب بمخطط الراشدية، على مساحة 1588 مترًا مربعًا ولمدة 25 سنة، إلى جانب مشروع مركز رياضي نسائي بمخطط ولي العهد رقم (8) على مساحة 2194.2 متراً مربعاً ولمدة 20 سنة.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، إلى زيارة بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الرابط https://furas.momra.gov.sa، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية، والإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات، مشيرةً لإمكانية شرائها إلكترونيًا ومعرفة مواعيد إنتهاء الشراء وفتح المظاريف، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل أكثر عن الفرص ومواقعها عبر الخرائط التفاعلية.