شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الذهب العالمى: نعتمد مصادر متعددة لمعرفة حجم الطلب على الذهب بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أندرو نيلور رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة بمجلس الذهب العالمي، إن مجلس الذهب العالمي يعتمد في توفير بياناته عن السوق المصري منها مصادر تعتمد على منهجيات علمية منها معلومات خاصة بتصدير الذهب وبيانات الضرائب وكذلك نتحدث مع مصنعين وتجار التجزئة للوصول إلي بيانات تقديرية لادراجها في تقارير مجلس الذهب عن السوق المصري.

وأضاف اندرو في المؤتمر الأول لمجلس الذهب بمصر، أن مجلس الذهب لديه ارقام خاصة عن تصنيع الذهب في مصر وكذلك عن تجارة الذهب بمصر ويتم عمل تقرير ربع سنوي يحتوى أحدث البيانات التصديرية عن هذا السوق.

وشدد رئيس قسم الشرق الأوسط بمجلس الذهب العالمي، أن التجار في مصر لديهم دائما مخزون يتم بيعه حتي لو لم يتم تصنيعه حالياً، لافتا إلي أن الحصول على معلومات دقيقة عن سوق الذهب في مصر به صعوبات.

واختتم أن مجلس الذهب العالمي يتعاون مع بنوك الذهب حول العالم ونسعى إلي دمج الذهب في الاقتصاديات الدولية، مشيرا إلي أن يجرى في كافة الاتجاهات للدفع إلي الوصول لبنية تحتية قوية للسوق العالمي للذهب وتطوير المنتجات الموجودة حالياً.

وتابع، نسعى إلي إحداث تغير كبير في سوق الذهب بمصر وكذلك جعل صناعة الذهب في مصر تحتل مكانة في سوق الذهب العالمي، مشيرا إلي أن مصر لها تاريخ طويل للأنشطة القائمة على الذهب، والمعدن النفيس يلعب دور كبير في الاقتصاد المصري وكذلك الأسر في مصر.

وأوضح "نيلور"، أن المصريين اشتروا كميات كبيرة في 2023 من الذهب، ونحن ندعم السوق المصري من أجل الوصول إلي الرقمية وعمل إجراءات تنظيمية تساعد الأفراد والمجتمع والاقتصاد المصري لدمج الذهب بصورة أكبر في مصر وكذلك نسعى إلي التعاون مع مصر بصورة أكبر.