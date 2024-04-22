تفاهم بين «التأمينات» ومؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التأمينات الاجتماعية بين الجهتين.

ووقع المذكرة التي جرت مراسمها في مقر التأمينات الاجتماعية الرئيس بمدينة الرياض، من جانب المؤسسة المحافظ عبد العزيز البوق، ومن جانب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المدير العام للمؤسسة الدكتور محمد الطراونة وبحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبوالفول.

ونصت المذكرة على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريعات والأبحاث الخاصة بتطوير الأداء التأميني بين الجهتين، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة صناديق التأمينات الاجتماعية.

وجاء في المذكرة التعاون بين الجهتين في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية في المجال التأميني، والاستعانة بالخبرات الاستشارية في مجالات التأمينات الاجتماعية وتبادل الدراسات والتقارير بين المؤسستين، وكذلك التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لإبراز تجارب الطرفين في مجال التأمينات الاجتماعية.

المذكرة تتضمن: