5.38 ملايين مسافر عبر مطار جدة خلال 39 يوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن جوهر، أن المطار نجح في موسم ذروة العمرة الحالي (1 رمضان ـ9 شوال 1445) في استقبال وتوديع 5.38 ملايين مسافر أقلتهم 32.2 ألف رحلة جوية، وتم مناولة قرابة 5.3 ملايين حقيبة، وبلغ إجمالي حجم الشحن الجوي لنفس الفترة 47 ألف طن، في حين سجل المطار أعلى معدل تشغيل يومي تاريخي من خلال خدمة قرابة 160 ألف مسافر بتاريخ 20 رمضان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أن موسم ذروة العمرة الحالي الذي بدأ مطلع شهر رمضان واستمر حتى 9 شوال، شهد خطوات تطويرية أسهمت في سرعة إنهاء إجراءات المعتمرين، وتقليص الفترة الزمنية لانتظارهم في منطقة الإجراءات؛ بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار.

وأشاد جوهر بجهود كل الجهات العاملة بالمطار دون استثناء، من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة، للوصول لما يشرّف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف بيت الله الحرام، مقدما شكره لمنسوبي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولكل الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، العاملة بالمطار على جهودهم المخلصة خلال موسم ذروة العمرة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح.

إحصائية مطار جدة (1رمضان ـ 9 شوال)