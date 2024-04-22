نيوم تعرض فرص الاستثمار والشراكات أمام مجتمع أعمال هونج كونج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت نيوم جولات «اكتشف نيوم» التعريفية في الصين بلقاء مجتمع المال والأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في هونج كونج، حيث استعرض قياديو نيوم آخر التطورات والإنجازات في المشاريع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الشراكة والاستثمار المتاحة أمام قطاع المال والأعمال في هونج كونج، وذلك بعد جولتيها الناجحتين في بكين وشنغهاي.

وشهد اللقاء، الذي أقيم بالشراكة مع مكتب مبادرة الحزام والطريق، وبإشراف مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج، عرضا خاصا بعنوان «اكتشف نيوم.. مستقبل يبتكره التصميم»، حيث قدم خلاله تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز مشاريع منطقة نيوم، ومنها: مدينة «ذا لاين»، التي يجري بناؤها حاليا، وتمتد بطول 170 كم، التي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية؛ و«أوكساچون»، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و«تروجينا»، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و«سندالة»، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، والتي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر «لقد أطلعنا قطاع الأعمال ورؤساء الشركات على إنجازاتنا الملموسة ضمن مشاريعنا وقطاعاتنا المختلفة، كما ناقشنا معهم مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركاتهم»، ونتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة مع شركائنا في هونج كونج لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

من جانبه قال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونج كونج ألجيرنون ياو: «يسعدنا الترحيب بقيادات نيوم، وباعتبار هونج كونج وجهة اقتصادية مفتوحة وواحدة من أكبر المراكز المالية والاستثمارية والابتكارية في العالم، فإننا على أتم الاستعداد للتعاون مع المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها، مع توفير فرص النمو لهونج كونج في الوقت ذاته».

وأضاف «تعد المملكة لاعبا رئيسا في تنمية مبادرة الحزام والطريق، ومن خلال مواهبنا المهنية وخدماتنا ذات المعايير الدولية، يمكن لهونج كونج تقديم الدعم للمشاريع، مثل نيوم، كما أننا سنستمر في تعزيز التبادلات والتعاون مع المملكة في مختلف المجالات».

يذكر أن جولة «اكتشف نيوم» في هونج كونج، المحطة الأحدث ضمن سلسلة الجولات التعريفية الدولية لنيوم، وتأتي بعد سلسلة اللقاءات مع رجال المال والأعمال في الأسواق الدولية الرئيسة بما في ذلك، بكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وباريس وبرلين ولندن.