المملكة تعرض مبادراتها الوطنية والعالمية بمؤتمر الطاقة في هولندا

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وتتضمن مشاركة المملكة في المؤتمر عرض نخبة من المتخصصين والخبراء لإسهامات المملكة في قطاع الطاقة، ودورها الريادي العالمي في هذا المجال، من خلال العديد من البرامج والمبادرات الوطنية.
كما ستشارك المملكة بجناح خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، تحت شعار «طاقة مستدامة - مستقبل مشترك»، حيث سيركز هذا الجناح على جهود المملكة، باعتبارها إحدى الدول الرائدة، عالميا، في إنتاج الطاقة، وعلى مساعيها الحثيثة للإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة آثار التغير المناخي، وكذلك الخطوات التي اتخذتها لتحقيق طموحاتها الوطنية المتعلقة بالحياد الصفري بحلول عام 2060م، أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة، التي تنطلق من ضرورة توفير طاقة مستدامة للأفراد والمجتمعات، والعمل المشترك للحفاظ على مستقبل الأرض وساكنيها.
وتشارك المملكة أثناء النسخة السادسة والعشرين من المؤتمر، في مناقشة العديد من الموضوعات المهمة في مجال الطاقة، مثل؛ سبل تطوير قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030م، والاستفادة من إزاحة الوقود السائل، وتسريع وتيرة تطبيق تقنيات خفض وإزالة الانبعاثات مثل تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
يذكر أن المملكة، ممثلة في وزارة الطاقة، ستستضيف، في العاصمة الرياض، النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي، خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر من عام 2026م، حيث حازت المملكة هذه الاستضافة بترشيح من مجلس الطاقة العالمي، الذي يزيد عدد أعضائه على 70 عضوا، يمثلون أكثر من 3 آلاف جهة من منظومة الطاقة العالمية.
وقد أسهم مؤتمر الطاقة العالمي، باعتباره الحدث العالمي الأبرز والأكثر شمولية وتأثيرا في مجال الطاقة، في دعم تحولات الطاقة لعقود عديدة، عبر ربط جميع الجهات ذات العلاقة، التي تمثل كل مجالات الطاقة واهتماماتها، من جميع أنحاء العالم.
أبرز مناقشات المملكة في النسخة 26 للمؤتمر:
- تطوير قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
- تحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030م.
- الاستفادة من إزاحة الوقود السائل.
- تسريع وتيرة تطبيق تقنيات خفض وإزالة الانبعاثات.
- تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
- إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
- جهود المملكة في إنتاج الطاقة.
- مواجهة آثار التغير المناخي.
- الحياد الصفري.
- الحفاظ على مستقبل الأرض وساكنيها.
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