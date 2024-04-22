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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، التقى بحضور قيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، أعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، وأصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك بمقر الغرفة. وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الكبير والمستمر بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وأبرز الفرص الواعدة في مختلف جهات المنظومة. كما جرى استعراض المستهدفات الطموحة في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تتضمنه من مشاريع ومبادرات كبرى لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

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