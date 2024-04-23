بعد زيادتها.. الأسعار الجديدة لسجائر «Merit وMarlboro وL&M»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت شركة فيليب موريس مصر عن قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجاتها من السجائر التقليدية من العلامات التجارية «Merit وMarlboro وL&M» بكافة أنواعها.

قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر:-

• السعر الرسمي لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها 90 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 84 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 74 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة ال أند ام «L&M» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

وأكدت شركة فيليب موريس مصر لجميع المدخنين ومستخدمي النيكوتين البالغين، في بيان لها، أن الأسعار الجديدة معلنة بشفافية على عبوات المنتجات من خلال رابط الاستجابة السريع «QR code» الذي تم وضعه على عبوات السجائر التقليدية ولفائف التبغ المسخن منذ 2022.