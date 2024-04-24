الاستعلام عن سجلات الشركات والمؤسسات عبر «توكلنا»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة التجارة لكافة أصحاب السجلات التجارية في المملكة خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التابعة لهم عبر تطبيق «توكلنا»؛ بهدف تمكينهم من معرفة سجلات الشركات والمؤسسات المرتبطة بهوياتهم وطباعتها.

وتسهم الخدمة الجديدة في توفير إمكانية الوصول السريع إلى السجلات التجارية المسجلة باسم المستفيد وذلك ابتداء من أمس (23 أبريل 2024)، كما تمكنهم من معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها، بالإضافة إلى عرض حالة السجل التجاري بشكل فوري وصفة الملاك.

وتوفر خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر «توكلنا» نظرة شاملة على بيانات السجل مثل: العناوين والأرقام الموحدة للمنشأة، وتتيح عرض وطباعة السجل التجاري باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكنهم من التواصل المباشر مع وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال.

يذكر أن الاطلاع على بيانات السجل التجاري كانت تتطلب من المستفيد تسجيل الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال وبإتاحة الخدمة الجديدة عبر تطبيق «توكلنا» تتوفر قناة إضافية وسهلة وسريعة الوصول للمستفيدين.

الاستعلام عن السجلات التجارية

عبر تطبيق «توكلنا»

بدأ تفعيل الخدمة بتاريخ 23 أبريل 2024

متاح لجميع أصحاب السجلات التجارية بالمملكة

الهدف:

تمكينهم من معرفة سجلات الشركات والمؤسسات المرتبطة بهوياتهم وطباعتها

تسهم الخدمة الجديدة في:

إمكانية الوصول السريع للسجلات المسجلة باسم المستفيد

معرفة الشركات التي يشاركون في ملكيتها

عرض حالة السجل التجاري بشكل فوري وصفة الملاك

توفر الخدمة بيانات السجل مثل: