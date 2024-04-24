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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة العامة للمنافسة اعتمدت استراتيجية التحول الرقمي، وذلك انطلاقا من رؤيتها في الاستراتيجية، وهي الوصول إلى بنية رقمية ممكنة للأعمال ومحفزة للابتكار، والتي تسعى إلى تمكين دور الهيئة في حماية المنافسة وتشجيعها من خلالها لدعم التقنيات المبتكرة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز العمل المؤسسي وترسيخه من خلال حوكمة عملية التحول الرقمي، وزيادة الوعي وتطوير الكوادر والقدرات اللازمة لتلبية متطلباته، وتحقيق أهداف الهيئة، وتوفير بنية رقمية داعمة للابتكار والتقنيات الناشئة بالإضافة إلى تعزيز دور البيانات في هذا التحول ليشمل تطبيق تقنيات متقدمة وأنظمة أفضل لإدارة الأعمال، وتسريع الإجراءات وتحسين دقة القرارات.

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