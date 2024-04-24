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تعديل عقود الخيار والعقود المستقبلية لأسهم مصرف الإنماء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل عقود الخيار والعقود المستقبلية لأسهم مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تداول عن التعديلات لعقود الخيار والعقود المستقبلية لأسهم مصرف الإنماء نتيجة زيادة رأس مال الأصل الأساسي.
ووفقا لبيان على تداول، سيعدل رمز العقد وسعر التنفيذ وحجم العقد لعقود الخيار لأسهم مصرف الإنماء اليوم.
ونوهت بتعديل رمز العقد, السعر المرجعي وحجم العقد للعقود المستقبلية للأسهم المفردة لأسهم مصرف الإنماء، اليوم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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